SV innstilt på å være budsjettpartner for Støre

SV-leder Audun Lysbakken mener det er naturlig at en ny Støre-regjering kommer til SV for å forhandle om budsjett.

SV-leder Audun Lysbakken (midten) og partiets to nestledere Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø holdt en pressekonferanse etter at det har blitt brudd i sonderingene mellom SV, Ap og Sp om mulig regjeringssamarbeid.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Jeg mener det er naturlig at de kommer til oss for å forhandle budsjetter og mange andre viktige saker, sier Lysbakken etter at SV onsdag bestemte seg for å bryte sonderingene med Ap og Sp i Hurdal.

Lysbakken gjør det samtidig klart at SV vil gjøre alt partiet kan for å sikre at den nye regjeringen ikke kjører slalåm i Stortinget.

Ifølge Lysbakken blir nettopp budsjettforhandlingene viktige for å oppnå dette fordi det der kan bli mulig å lage koblinger til andre viktige politiske saker.

– For eksempel saker som vi ikke har vært i stand til å nå fram med i disse forhandlingene.