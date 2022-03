Stor økning i beslaget av ulovlig hestemedisin brukt mot korona

Etter at koronavaksineringen for alvor startet, har Tolletaten sett en stor økning av stoffet ivermectin, som forsøksvis brukes mot covid-19.

NTB

Pillene er produsert i India, Peru, Nederland og USA og brukes normalt til behandling av skabb. I mer konsentrert form brukes det for å behandle blant annet kuer og hester.

– En stor andel av denne importen er beregnet til bruk på dyr. Likevel ser vi at de som bestiller det, bruker det selv, eller på andre mennesker, sier Kjetil Birkeland Daatland i Tolletaten til NRK.

Ifølge etaten brukes pillene i et forsøk på å forebygge eller behandle covid-19, selv om de ikke er godkjent for behandling i Europa eller USA.

– For høye doser ivermectin kan gi alvorlig helseskade, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til kanalen og advarer mot å bruke pillene mot korona.

Tolletaten, som har satt inn flere kontrollører på grunn av økningen, påpeker at privatimport av legemidler er ulovlig, og at man kan bli politianmeldt for det.