Åpen strid i regjeringen om bomkutt-avtale

– Det er vanskelig å kommentere på et innhold vi ikke kjenner, men Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting i bordet. Vi anser oss fortsatt ferdige med forhandlingene, sa Fremskrittsparti-leder Siv Jensen til NTB onsdag ettermiddag.

En halvtime tidligere kom Venstre-toppene Abid Raja og Terje Breivik ut etter et over tre timer langt møte i stortingsgruppa. De målbar et helt annet budskap: Forhandlingene fortsetter, og Venstre har helt nye utspill å legge fram for sine partnere i regjeringen.

Parlamentarisk leder Breivik poengterte at Venstre aldri har akseptert noen skisse til avtale – og fastslo at forhandlingene etter Frps krav om lettelser i bompengebelastningen for bilistene fortsetter. Stortingskollega Carl Erik Grimstad sier til NTB at gruppa har diskutert enkelttiltak, men også at de har satt folk i partiet i sving for å lage en skisse fra Venstre.

– Venstre har ikke stilt ultimatum til noen. Venstre har vært opptatt av to ting i denne prosessen og i møtet i dag. Det er å sikre en løsning som er bra for klimaet, som får gjort noe med luftproblematikken i storbyene og som sikrer et godt alternativ til bilene, sa Breivik.

Solberg ber om ro

Statsminister Erna Solberg (H) reiste hjem fra Reykjavik på Island en dag tidligere enn planlagt tirsdag kveld, ifølge TV 2 for å ta grep om den eskalerende konflikten rundt bompengesaken. Men mens Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande er i åpen konfrontasjon i mediene, har statsministeren så langt ikke vært tilgjengelig for mediene onsdag.

Det siste offentligheten hørte fra henne, var hennes oppfordring under Dagsrevyen tirsdag om ikke å kommentere innholdet i de regjeringsinterne forhandlingene.

– Jeg mener vi alle kunne vært mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart, med skjulte agendaer, rundt omkring i mediene, sa Solberg, uten at hun konkretiserte hvem eller hvilke uttalelser hun siktet til.

Solberg er gjest i NRKs partilederutspørring onsdag kveld. Bompengestriden og regjeringens framtid bli sannsynligvis tema også der.

Grande dro til Halden

Det er uvisst om det er berammet felles møter mellom partilederne onsdag kveld. Grande var i 16-tiden på vei til Halden for å delta under lagpresentasjonen til Ladies Tour of Norway.

Samtidig har Solberg kalt hjem leder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti fra hans valgkampturné på Sørlandet. Ropstad bekrefter overfor NTB at han vender tilbake til Oslo for å være tilgjengelig i tilfelle det skulle blir behov for å møtes.

– Denne prosessen skal ikke trekke ut i tid på grunn av oss. Vi skal bidra til at vi får en løsning på denne saken, sier Ropstad til NTB.

Heller ikke KrF har godtatt skissen Frp hevder var klar til forankring i partiorganene.

Stortingsrepresentant Guri Melby sier Venstre er åpen for å redusere bompengetrykket, slik Frp ønsker, men på ett vilkår: – Vi må være helt trygge på at vi ikke få mer biltrafikk. Det er helt avgjørende for oss.

Jensen-oppgjør med KrF og Venstre

I en artikkel Frp har lagt ut på sin nettsider, med tittelen «Derfor kalte Frp inn landsstyret», tar Siv Jensen et kraftig oppgjør med politikere fra Venstre og KrF som i VG tirsdag stempler Frp som illojalt.

– Jeg reagerer kraftig på påstander om at Frp har vært illojale og ikke er til å stole på. Det er ikke Frp som har hatt problemer med å bestemme seg i bompengesaken, sier hun.

I 17-tiden onsdag la Jensen ut et bilde av seg selv og sin lille nevø i tilsynelatende rolige og harmoniske omgivelser ved en innsjø: «Frp og jeg har forhandlet oss ferdig. Men det er andre ting som er viktig også. Derfor er jeg en tur i marka med familien», skriver Frp-lederen i teksten til bildet.