To siktet for å ha påsatt brann i Nav-lokale i Enebakk

Brannvesenet ble varslet om brannen klokken 0.25 og var på stedet med første patrulje 12 minutter senere. I tillegg til Nav, holder Familiens Hus til i samme bygg.

– To menn i 40- og 50-årene er pågrepet, siktet for å ildpåsetting. De to er lokale og tidligere kjente av politiet, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Pågrepet

Han opplyser at det ikke foreløpig er tatt noe formelt avhør av de to, og at det er ukjent hvordan de stiller seg til siktelsen.

I underkant av to timer etter at politiet meldte om brannen, ble de to mennene pågrepet mistenkt for å ha stiftet brannen.

– Straks-etterforskning på stedet gjorde at vi konkluderte med at brannen var påsatt, og to menn er pågrepet, opplyste operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB klokken 2.47.

Etterslokking

Ved 8-tiden mandag morgen jobber brannvesenet med etterslokking på stedet. Ifølge vaktleder Frode Johannessen i Øst 110-sentral vil de nok holde på med etterslokking store deler av dagen.

Politiet vil etter hvert sperre av området og gjennomføre en kriminalteknisk undersøkelse, opplyser operasjonsleder Sveen.

Klokken 2.39 natt til mandag ble nødetatene varslet om nok en brann i Enebakk, i en enebolig i Hammerenveien. Alle som bor i eneboligen, kom seg ut selv.

Politiet mistenker ikke at det er en sammenheng mellom brannene. Også her forventer brannvesenet at etterslukkingen vil ta tid.