Nille har tapt 700 millioner kroner på to år

Dagens Næringsliv skriver at Nille hadde en omsetning på 1,5 milliarder kroner og et negativt resultat på 206 millioner kroner i 2018. De siste to årene er over 700 millioner kroner tapt.

– For oss er det snakk om å leve eller ikke leve, sier Nille-toppsjef Kjersti Hobøl, som i fjor fikk jobben med å få lavpriskjeden på beina igjen etter at DNB ufrivillig endte opp som eier.

Nærmere 40 personer har mistet jobbene sine siden hun overtok.

– Det verste er å si opp folk. Vi har så mange flinke folk i organisasjonen. Men hvis ikke vi tar grep, så er det ingen som har jobb til slutt. Da ryker hele kjeden med 2000 ansatte, sier Hobøl.