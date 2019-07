Kongens sjåfører fikk nei til lavere pensjonsalder

«Med utgangspunkt i våre sjåførers fysiske og psykiske belastning samt krav til fysisk og psykisk skikkethet, ber vi om at særaldersgrensen for sjåfører settes til 65 år», skrev Det kongelige hoffs stabssjef Tone Rinden Rygh i et brev til Statens pensjonskasse i mai.

Ifølge Dagens Næringsliv , som har fått tilgang til brevet, argumenterer Rygh for at sjåførene burde ha lavere pensjonsalder blant annet fordi ansvaret med å kjøre statsoverhoder stiller strenge krav. Hun viser også til at sjåførene har ansvar for transport av andre lands ledere i forbindelse med statsbesøk og andre offisielle besøk.

I sitt svar viser Statens pensjonskasse til at regjeringen i Sundvolden-erklæringen fra 2013 signaliserte at lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet skal gjennomgås i samråd med partene.

«Det er etter Arbeidsdepartementets oppfatning derfor naturlig å være tilbakeholdende med å gi nye aldersgrenser nå», står det.

Pensjonskassen ber derfor hoffet om eventuelt å komme tilbake med en søknad etter gjennomgangen av aldersgrensene i staten.

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe sier til DN at de tar svaret til etterretning.