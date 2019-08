Ap trenger valgseier om to år for å innfri løfter om skolemat

– Alt dette handler om å starte et arbeid. Det kommer til å skje i litt ulik takt i Kommune-Norge, fordi det motarbeides av stortingsflertallet, sier Støre til NTB.

– Når vi har gått til valg på det, er det fordi vi er enige om at hver kommune skal strekke seg for å begynne det arbeidet, fortsetter han.

Arbeiderpartiets landsmøte satte som mål at skolematen skal være gratis på sikt, og ifølge partiet er totalkostnaden for dette 2,34 milliarder kroner. Denne uka høynet Støre med et løfte om skolemat også for videregående skoler. Ifølge partiets beregninger vil totalkostnaden for å tilby et måltid gjennom hele skoleløpet være 3 milliarder kroner årlig.

Skolemat for videregående er tenkt som et spleiselag mellom stat og fylkeskommune, men partiet opplyser at det ikke har tatt stilling til fordelingsnøkkelen.

Stram økonomi

Kommuneøkonomien er stram, medgir Støre, men peker på at mange kommuner får til ulike løsninger for skolemat likevel.

– Det blir bedre om vi får et nytt politisk flertall som prioriterer støtte til dette. Men selv nå går vi til valg på at vi ønsker å starte det arbeidet, fortsetter han.

Ap-politikere rundt om i landet får likevel ingen konkrete tips fra lederen om hvilke budsjettposter de skal kutte i for å få råd til løftene.

– Det vil variere fra kommune til kommune, sier han.

Men han viser til eiendomsskatt som en finansieringskilde og peker på at Oslo Ap vil bruke penger fra denne skatten til å betale for gratis SFO for førsteklassingene.

Høyre reagerer

– Dette er et mageplask, og går på troverdigheten løs, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I en epost sendt til NTB lørdag stiller han spørsmål ved om velgerne kan stole på løfter gitt av Arbeiderpartiet.

– Støre er ute og avlyser Aps viktigste valgkampsaker før valgkampen for alvor har startet. Han frister foreldre med gratis skolemat og SFO, men når han blir presset på hvordan de faktisk skal gjennomføre, sier han at det ikke er gjennomførbart, kommenterer Sanner.

– Vi fikser det!

Støre høstet begeistring med sine skolematløfter da han besøkte AUFs sommerleir på Utøya fredag.

Da gjorde han også narr av dem som har harselert med løftet på sosiale medier, blant annet med henvisning til ulike typer matpreferanser og matallergier.

– Hva med de med glutenallergi? Vi fikser det, dere, erklærte Støre til jubel fra de unge AUF-erne.