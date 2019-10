Eirik Jensen: – Jeg er klar for en skikkelig fight

En tredje runde i den omfattende saken starter i Borgarting lagmannsrett 6. november. I den forrige rettsrunden ble Jensen funnet ikke skyldig av juryen for medvirkning til hasjsmugling i kompaniskap med sin medtiltalte Gjermund Cappelen, men fagdommerne satte kjennelsen til side.

Dermed må saken i sin helhet gjennom en ny runde i retten.

Fredag brøt Jensen en selvpålagt taushet gjennom et innlegg på siden til sin støttegruppe på Facebook. Der skriver han og samboeren Ragna Lise Vikre blant annet:

– Vi har ikke glemt dere! Det nærmer seg runde nr. 3, noe vi begge kjenner på. Etter den siste seansen i retten har vi prioritert å ivareta hverandre. Vi har bevisst holdt en lav profil når det gjelder å uttale oss om resultatet i retten og vårt privatliv. Det å bygge hverandre opp til en ny tøff runde i retten har tatt tid og har selvfølgelig vært en utfordring.

– Nå gjenstår det to intense uker med gjennomgang av dokumenter og møter med advokatene. Vi skal ikke legge skjul på at vi begge føler trykket etter dommerens sluttreplikk, men vi har ikke kastet inn håndkleet og er klare for en skikkelig fight, skriver de to.

Rettssaken, som vil gå som meddomsrettssak med to fagdommere og fem meddommere, er ventet å vare til 23. mars neste år.