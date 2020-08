Høie: Tilliten til Hurtigruten er svekket

Helseminister Bent Høie (H) sier at tilliten til Hurtigruten er svekket etter smitteutbruddet som startet på et av selskapets skip.

Bent Høie reagerer kraftig på at Hurtigruten forsøkte å holde utbruddet hemmelig. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

NTB

– Det tror jeg vi må si i denne situasjonen, og så er det deres jobb å gjøre noe med det. Det er klart de har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for opp denne type aktivitet. Derfor er det synd vi har kommet i denne situasjonen, svarte Høie på spørsmål fra TV 2 på mandagens pressekonferanse.

Han sa at han reagerer kraftig på at Hurtigruten ønsket å holde utbruddet hemmelig. Høie sier at han først fikk vite at de hadde planer om å sende ut informasjon til dem om bord og så legge ut en nettsak.

– Jeg fikk senere beskjed om at de ville bare sende ut informasjon til passasjerene, men ikke legge ut nettsak. Jeg fikk fredag beskjed om at de verken hadde gjort det ene eller det andre. Det overrasker meg, sa helseministeren.