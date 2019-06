Redd Barna om hentede barn fra Syria: – På tide

– Vi er veldig glade for nyheten om at disse barna nå blir hentet hjem. Det er på tide og et positivt fremskritt, men vi er overhodet ikke i mål. PST har orientert at det er om lag 40 norske barn i disse leirene, altså langt flere enn fem, sier generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Hun er opptatt av de resterende barna blir hentet hjem og mener at Norge til nå har jobbet for langsomt med dette.

– Norge har vært for trege. Det er flere andre land som har hentet ut sine statsborgere på forskjellige måter. Vi syns Norge har hatt en passiv holdning og at det har tatt for lang tid, selv om nyheten om disse fem barna er gledelig.

De fem barna er mellom ett og sju år gamle. Foreldrene til barna som er overlevert norske myndigheter, er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til terrorgruppa IS. Faren skal være død og moren forsvunnet.

– Disse barna er små, og vi har fått rapporter om at barna som nå er hentet ut, er veldig tynne. Mange av barna har traumer og er underernærte og det haster veldig med å få alle ut, sier Lange.