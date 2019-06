Solberg om bompenger: Ingen enkle løsninger

– Nå skal vi sette oss ned og snakke sammen etter de diskusjonene som har vært og de tilbakemeldingene vi har fått fra partiorganisasjonene og bilister flere steder i landet, skriver statsminister Erna Solberg (H) i en epost til NTB.

– Jeg forstår at mange opplever at bompengebelastningen enkelte steder har blitt for stor. Samtidig skal vi ha respekt for den politiske plattformen som de fire partiene fremforhandlet på Granavollen, og som ble godkjent av partienes organer, fremholder statsministeren.

– I plattformen har vi lagt inn flere punkter som har til hensikt å redusere bompengebelastningen, understreker Solberg.

Statsministeren avlyste torsdag en planlagt tur til Frankrike for å følge det norske kvinnelandslagets VM-kamp i fotball mot Nigeria lørdag. Avlysningen ble kjent dagen etter Frps mye omtalte landsstyremøte.

«Krevende»

På møtet formulerte Frp seks krav som nå skal drøftes med de øvrige partiene. På lista står krav om å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjelden, kutte kostnader i eksisterende bypakker, strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområder og nei til veiprising.

Men Frps kravliste har ført partiet på kollisjonskurs med Venstre og KrF, som står hardt på at formuleringene i regjeringsplattformen fra Granavollen ikke kan reforhandles.

– Det er ulike meninger blant de fire partiene, og det er ingen enkle løsninger som ivaretar alle de ulike målsettingene, om det er å få renere luft, bedre veier, mindre kø eller bedre kollektivtilbud, ifølge Solberg.

– Derfor vil det være krevende å bli enige, men de siste seks årene har vi vist at partiene i fellesskap finner gode kompromisser i små og store saker for landet vårt. Det er en styrke at vi klarer å samle oss om gode politiske løsninger for landet.

Solberg viser også til en «historisk satsing» på utbygging av vei, bane og kollektivtrafikk de siste årene.

– Det har også positive ringvirkninger for innbyggerne over hele landet.

– Urealistisk

Frps kravliste førte umiddelbart til sterke reaksjoner fra Venstre, som er lite lystne på å forhandle om punkter partiet mener ble forhandlet ferdig på Granavollen i januar.

Frp er mest mot det Venstre er mest for, understreker stortingsrepresentant Guri Melby torsdag.

– De kravene de har fremmet nå, er det uaktuelt for Venstre å gå med på, sier hun til NTB.

– Disse kravene er urealistiske og betyr en politikk som vil skape kø og kaos, i stedet for klimakutt og frisk luft, fremholder hun.

Også KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan var klar i sine uttalelser om Frps bompengekrav:

– Flere av bompengekravene fra Frp bryter med regjeringsplattformen. Det er ikke aktuelt, sa han til NRK.

Fra flere hold fremholdes det at det haster med å komme til en enighet mellom de fire partiene i bompengesaken på denne siden av sommeren. I praksis gir det dem et par uker på å bli enige.

Noe av bakteppet for den interne bompengeuroen i Frp er at Folkeaksjonen nei til mer bompenger har vokst seg langt større enn Frp i Bergen. Samtidig vedtas nye bompengefinansierte prosjekter, både nye motorveier og byvekstpakker, på løpende bånd mens Frp har både samferdselsministeren og finansministeren.