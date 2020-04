Endring i reglene om hytteforbud skaper forvirring

20. april oppheves det omstridte hytteforbudet. Samtidig fraråder regjeringen alle unødvendige fritidsreiser. Det har skapt forvirring.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Snart er det lov å reise tilbake til hyttene i Svandalen i Sauda. Foto: Jonas Haarr Friestad

I dag ble det besluttet at det omstridte forbudet oppheves fra og med mandag 20. april.

– Fra 20. april vil vi åpne for at folk igjen kan få overnatte på hytten, men oppfordringen om å begrense unødvendig fritidsreiser gjelder fremdeles, sa statsminister Erna Solberg (H) på dagens pressekonferanse.

Omtrent én måned tidligere, den 19. mars, innførte regjeringen forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Forbudet var særlig ønsket av visse kommuner og fylkesmenn grunnet frykt for å belaste det lokale helsevesenet.

Beslutningen har vakt stor diskusjon i befolkningen. Mange har vært frustrerte fordi de ikke får lov til å reise på påskefjellet.

I en rapport fra Helsedirektoratet datert 4. april står det at de anbefaler å oppheve hytteforbudet allerede 14. april, altså dagen etter påskeferien.

Regjeringen har likevel besluttet å vente til 20. april med å oppheve forbudet. Samtidig fraråder de alle unødvendige fritidsreiser. Det har skapt forvirring hos mange.

Hensikt å hindre smitte

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier på spørsmål fra Aftenposten at hele intensjonen med det som blir gjort er å redusere kontaktflater mellom mennesker og hindre smitte.

– En unødvendig fritidsreise, hva er det?

– Jeg har ingen liste over hva som er unødvendig eller ei, men det er en fordel at vi ikke beveger oss på tvers i landet i veldig stor grad hvis dette er unødvendig. Særlig har hytteforbudets hensikt vært at helsetjenesten i enkelte kommunen ikke skal bli belastet.

– Hva med å besøke familie, er det nødvendig?

– Det må hver enkelt gjøre seg en oppfatning av. Noen ganger kan det utsettes og ringes i stedet, eller kanskje ta en Skype-samtale. Andre ganger er det nødvendig.

Guldvog sier at dette ikke er noe helsemyndighetene har statistikk på, men at de oppfordrer hver og en til å tenke for seg selv hvordan man kan bidra selv til å redusere smittetrykket i befolkningen.

Helseminister Bent Høie (H) fremsto mer kategorisk og sa at dersom hytten ligger i en annen bo- og arbeidsmarkedsregion enn der man selv bor, regnes hytteturen som en unødvendig fritidsreise.

– Jeg tror de fleste vet hva en fritidsreise er og hva som er deres bo- og arbeidsregion. Om du er jobbpendler eller er en student som reiser hjem en helg eller til påske, da er det ikke unødvendig reise. Men bare det å ta en reise fordi du har fri og vil reise til et nytt sted, det er en unødvendig reise, sier Høie.

Om noen reiser for å besøke familie, sier Høie folk bør tenke på hvordan de reiser og på hvilken måte de er sammen på.

– Jeg tror de fleste finner ut av det.

Mange blir fristet av bilder som dette, men er det greit å dra på hytta nå? Foto: Tor Erik Schrøder

Ordfører: Først og fremst en utvidelse av forbudet

Hemsedal er én av kommunene som har måtte stenge hoteller, skianlegg og restauranter etter at årets mest innbringende uker har gått tapt.

Ordfører Pål Rørby (Sp) sier til Aftenposten at de først og fremst ser på dette som en utvidelse av hytteforbudet.

– Vi biter oss merke i at hytteforbudet ikke oppheves før godt over påske. Sånn sett er dette en utvidelse på én uke mer enn det vi fikk vite sist gang.

Han understreker samtidig at de har full tiltro til myndighetenes avgjørelser.

– Vi forstår myndighetens situasjon veldig godt. Vi har press fra både næring og hyttefolk om å åpne så fort som mulig, men jeg er jo bare en ordfører som må lene meg på hva helsemyndighetene sier er forsvarlig og så gjøre det beste vi kan ut ifra dette.

Han sier også at uttalelsen fra dagens pressekonferanse har skapt forvirring.

– Endringen er litt ullent og tvetydig formulert. Vi må nok bruke tid på å forstå hva som er anbefalingen og hvor restriktivt dette er.

Ordføreren sier at myndighetene nå har gjort sine vurderinger, og at kommunen og han fremover må gjøre sine egne.

– Men vi vet jo også at det som er sannheten i dag ikke nødvendigvis er det når den datoen kommer. Så vi får bare vente se.