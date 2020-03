Ber ordføreren ta ansvar for Asfalt-selgerne - og det vil Kari Nessa Nordtun gjøre

Stavanger Høyre ber kommunen hjelpe Asfalt-selgere som har mistet jobb og inntekt, samt bidra til at gatemagasinet overlever korona-krisen. Ordfører Kari Nessa Nordtun er allerede i gang.

Flere tusen utgaver av Asfalt sto stablet på gatemagasinets kontor i Stavanger da Høyre-politiker Kari Raustein besøkte arbeidsleder Tom Erik Eltervåg onsdag formiddag. Foto: Anders Minge

Thomas Ergo Journalist

– Fantastisk, sier arbeidsleder Tom Erik Eltervåg i gatemagasinet Asfalt i Stavanger om engasjementet etter at Aftenbladet skrev at 200 Asfalt-selgere sto uten jobb fra fredag. Da så salgskontorene i Rogaland seg nødt til å stenge på grunn av korona-krisen. Det samme skjedde for gatemagasin-selgere over hele landet.

– Ansvar og kreativitet

Stavanger Høyre ba onsdag ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) ta ansvar i den vanskelige situasjonen selgerne og gatemagasinet befinner seg i. Samtidig besøkte Kari Raustein (H) Asfalts kontor i Kongsgata. Oppetter veggene sto kassene med flere tusen magasiner som skulle vært ute for salg.

– Kommunen må ta ansvar og finne kreative og gode løsninger for denne sårbare gruppa. Det er veldig viktig at de får være i aktivitet og beholde selvrespekten. De har jobbet hardt for å bli Asfalt-selgere, sier Raustein til Aftenbladet.

Stabler med usolgte magasiner, og søvnløse netter for arbeidsleder Tom Erik Eltervåg. Men folks engasjement varmer. Foto: Anders Minge

Tre spørsmål til ordføreren

Høyre mener kommune for eksempel kan ta selgerne med på arbeid eller oppgaver de har forutsetninger for å klare. Sykehjem eller andre offentlige institusjoner kan kjøpe større mengder blader.

Høyres gruppeleder John Peter Hernes sendte onsdag tre spørsmål til ordfører Kari Nessa Nordtun. Vil hun bidra til løsninger på selgernes akutte økonomiske situasjon? Vil hun bidra til at kommunale og frivillige instanser tilbyr selgerne midlertidig arbeid eller sosial aktivitet? Og vil hun, etter at korona-krisen er over, ta kontakt med Asfalt om deres økonomiske situasjon?

Ordføreren vil hjelpe

– Jeg opplever langt på vei at dette allerede tas hånd om, sier ordfører Kari Nessa Nordtun til Aftenbladet.

Hun er positiv til å hjelpe både selgerne og magasinet.

Kommunen var i ferd med å lage en avtale om å kjøpe magasiner av selgere framfor å annonsere, og har besluttet å kjøpe enda flere magasiner under korona-krisen. Vipps-løsningen fungerer ikke når kontoret er stengt, dermed får ikke Asfalt for øyeblikket gitt selgerne penger.

– Men dette må vi bare finne en løsning på. Kommunen er positiv til økt kjøp av magasiner i en periode med dårlig salg. Så håper vi det private næringsliv også kan bidra i perioden vi er inne i, sier Nessa Nordtun.

Hun er også innstilt på å hjelpe dersom korona-krisen skulle true Asfalts eksistens på sikt.

– Jeg opplever at Asfalt er framoverlent og tenker alternative løsninger for salg. Klarer de ikke det, vil kommunen selvsagt vurdere å hjelpe. Asfalt er viktig for oss, og det er viktig arbeid for brukerne. Denne arbeidsplassen må vi selvsagt sikre.

Ordføreren forteller at kommunens beredskapsgruppe er opptatt av at rusavhengige og andre utsatte innbyggere nå må passes spesielt på. Kommunen har kartlagt antall bostedsløse. Antallet har ikke økt siden forrige uke. Spesielt utsatte personer følges opp medisinsk, helsemessig og økonomisk. Og onsdag begynte Asfalt i samarbeid med Kirkens bymisjon og kommunens miljøtjeneste med daglig utkjøring av mat til utsatte personer.

Ordfører Kari Nessa Nordtun Foto: Fredrik Refvem

Søvnløse netter men varme

– Kjempebra, sier arbeidsleder Tom Erik Eltervåg ved Asfalts Stavanger-kontor.

Han har søvnløse netter for tida, men blir helt varm av engasjementet for Asfalt. De går mer enn gjerne i dialog med kommunen om akutte og langsiktige tiltak.

Onsdag formiddag var han med å lage matpakker av et matlass som jernbaneselskapet Go-Ahead plutselig ikke hadde bruk for mer. Matpakkene ble deretter kjørt ut til folk i samarbeid med miljøtjenesten i kommunen.

Eltervåg er overveldet av hvor mange som vil hjelpe etter nyheten om stans i Asfalt-salget. Men på grunn av tekniske utfordringer er det foreløpig ingen vits i at folk vippser selgere. Pengene når ikke selgerne.

– Det viktige for oss og selgerne, sier Eltervåg: – Det er å ha et levedyktig magasin når dette er over. At selgerne kan komme fort ut i jobb igjen, og at kundene fremdeles er der. For dette er jo en arbeidsplass.