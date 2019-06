Forbrukertilsynet pålegger næringer å endre markedsføring

Forbrukertilsynet advarer norske næringer om følgene av villedende miljømarkedsføring, skriver NRK.

– Forbrukerne er jo stadig mer opptatt av bærekraft, miljø og klima når de handler. Jeg synes jeg ser et rått misbruk av forbrukernes ønsker om å handle mer bærekraftig. Det synes jeg de næringsdrivende skal holde seg for gode for, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til kanalen.

Konsekvensene av ulovlig miljømarkedsføring kan være store bøter. Forbrukertilsynet har sendt tilsynsbrev til Tine, Nationaltheatret og KappAhl. Selskapene er pålagt å endre markedsføringen.

Tine hevdet i en reklamevideo at de er Norges mest bærekraftige selskap. Påstanden ble klaget inn for Forbrukertilsynet og fikk medhold. Selskapet har uttalt at det aldri var intensjonen å hevde at Tine er Norges mest bærekraftige selskap, men at dette er noe forbrukerne har kåret selskapet til.

Markedsdirektør i KappAhl, Ingrid Melnes, sier til NRK at de har tatt ned en kampanje Forbrukertilsynet mente var misvisende. Hun legger til at de skal sørge for at de er mer tydelige i neste bærekraftskampanje.

Nationaltheatret sammenlignet teaterbilletter med flyreiser og hevdet teaterbillettene de solgte var mer klimavennlige. Forbrukertilsynet reagerte på markedsføringen fordi de mener det meste er klimavennlig sammenlignet med flyreiser.

Kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen hos Nationaltheatret sier til NRK at de skjønner kritikken og har fjernet kampanjen.