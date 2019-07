Røde Kors redd for at fulle festivaldeltakere skal drukne

– Vi har gjennom årene sett flere eksempler på at festivalglade mennesker har kommet ut for badeuhell som kunne vært unngått om man ikke hadde vært beruset, sier Sven Bruun, nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

Festivalsommeren er godt i gang, og Bruun håper at Røde Kors' tilstedeværelse og «Festivalvettregler» kan bidra til at festivalgjengerne både nyter – og får en trygg festivalsommer.

– Vurderingsevnen både når det gjelder dybde, vanntemperatur og muligheten for å komme seg opp av vannet svekkes med alkoholinntak, så tipset er klart: Ikke bad når du er beruset, og for mannfolkene vil jeg understreke at å urinere fra bryggekanten eller fra ripa av en båt – det er risikosport i fylla, sier Bruun.

Han poengterer at drukningssituasjoner kan oppstå raskt, og maner festivaldeltakere til å passe på hverandre – og si ifra dersom det siste kveldsbadet virker uforsvarlig.

Ifølge Redningsselskapet har 37 personer druknet hittil i år, hvorav flesteparten druknet etter fall fra land eller brygge. Det er 15 personer færre enn i fjor, men også de maner til forsiktighet.