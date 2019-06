KRISTIANSAND: Det melder politiet på Twitter like før klokken 17 søndag ettermiddag.

Mannen ble meldt savnet etter en kanotur i vannet Tretjønn på Gimlekollen fredag ettermiddag.

Dykkere og letemannskaper har søkt i vannet gjennom hele helgen, og politiet melder at mannen ble funnet 15.51 søndag. Han er nå hentet opp av vannet og pårørende er varslet.

Operasjonsleder hos politiet i Agder, Øyvind Hægeland, sier mannen har lokal opprinnelse og er i 50-årene.

Utelukker kriminell handling

Hægeland sier mannen ble funnet på ett av de siste områdene man søkte i, etter at letemannskapene fikk utslag på sonar-søk.

– Han ble funnet etter søk med sonar og funnstedet var sørvest i Tretjønn, mot Bergtoras vei og Tretjønnveien. Han ble funnet i et av de siste aktuelle leteområdene, sier operasjonsleder.

Ifølge politiet skal det ikke ligge noe kriminelt bak dødsfallet.

– Vi har ingen grunn til å tro at det ligger noe kriminelt bak. Vi tror det kan skyldes sykdom eller ren drukning, sier Hægeland, som legger til at politiet vurderer å utføre obduksjon for å få greie på dødsårsaken.

Krevende leting

Aksjonen skal ha vært krevende for letemannskapene.

– Området brukes til bading og rekreasjon og har vært krevende å lete i med tanke på bunnforhold der dykkerne kun ser 1–2 meter foran seg. Det er blitt søkt gjennom vannet med sonar flere ganger, slik at man har fått en lagvis oversikt, sier Hægeland.

En av dykkerne meldte til Fædrelandsvennen fredag at tjønna har en dybde på 15–20 meter. På det lengste skal tjønna være over 400 meter lang.