Norske myndigheter vil vite mer før de endrer helseråd om e-sigaretter

Folkehelseinstituttet (FHI) kjenner ikke til om det har vært lignende sykdomsreaksjoner eller dødsfall i Norge.

I likhet med blant andre Sundhedsstyrelsen i Danmark sier FHI i Norge at barn, unge, ammende og gravide ikke bør bruke e-sigaretter på grunn av at nikotinen kan være helsefarlig.

– Vi vil gjerne følge med og skaffe mer kunnskap før vi går ut med noe mer. De som bruker e-sigaretter, hvis de er røykere fra før, må vurdere dette selv. Det er sannsynlig at det er mindre skadelig enn vanlige sigaretter, i og med at mengden helseskadelige stoffer er mindre. Men vi vil fraråde å bruke e-sigaretter om man ikke er røyker fra før, sier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet.

450 syke

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har inntil 6. september registrert 450 sykdomsreaksjoner i 33 stater etter bruk av e-sigaretter. Det er registrert minst seks dødsfall som knyttes til slik bruk. Myndighetene undersøker nå om det er ingrediensene i sigarettene eller selve bruken som forårsaker dette.

– Vi kan ikke si om sykdom eller dødsfall er sannsynlig i Norge, for vi kjenner for lite til omstendighetene knyttet til tilfellene i USA. Det kan være ulike årsaker, sier Schwarze.

Amerikanske medier beskriver at de som blir syke, får feber og symptomer som kan tyde på en infeksjon. Pasientene blir ikke bedre av antibiotika, og noen leger mistenker at skadelige kjemikalier kan være en forklaring.

Dampen

Folkehelseinstituttet publiserte en rapport i 2015 der helseeffekter av bruk av e-sigaretter er omtalt.

– Vi vet for lite om hvorvidt det er farlig å puste inn selve dampen, det har også sammenheng med hvilken temperatur som brukes, og hva det er de putter inn i kamrene på sigarettene, sier fagdirektøren i FHI.

Schwarze legger til at det nå undersøkes om mange av dem som er blitt syke, har brukt et stoff i e-sigarettene som kommer fra marihuana. Men om det er den eneste årsaken, det vet man ikke så langt.

Omfanget på e-sigaretter er lavt i Norge sammenlignet med USA.

I USA markedsføres blant annet merket Juul heftig mot ungdom. Sigarettene er mindre i størrelse, er fargerike og ser stiligere ut enn de klumsete beholderne som folk bruker her i landet.

Onsdag uttalte president Donald Trump at amerikanske myndigheter nå vurderer å forby smakstilsetning på slike sigaretter.

Frukt- og godterismaker som «drueslush» og «jordbær-sukkerspinn» har klar appell til barn og unge, selv om det er ulovlig å selge e-sigarettutstyr til personer under 18 år.