Drapssiktet i Haugesund varetektsfengsles i fire uker

Mannen i 30-årene som er siktet for drap etter knivstikkingen i Haugesund tirsdag, varetektsfengsles i fire uker, melder TV 2.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En person er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Haugesund tirsdag, her sivilkledd politi ved åstedet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

NTB

Det ble klart etter et fengslingsmøte i Haugaland tingrett på torsdag. De to første ukene blir i full isolasjon, og de neste to med brev- og besøksforbud, skriver TV 2.

En 35 år gammel mann ble knivstukket flere ganger på gaten i Haugesund sentrum tirsdag. Han døde på sykehus senere samme dag.

Politiet har fått tilgang til video av deler av hendelsen. I tillegg er en rekke vitner er avhørt.

Den siktede er en norsk statsborger bosatt i Haugesund som ikke er tidligere kjent for politiet.

Han ville ikke forklare seg onsdag, men har gitt uttrykk for at han vil samarbeide med politiet. Det gjøres nye forsøk på avhør torsdag.

Politiet meldte om knivstikkingen klokka 11.40 tirsdag. Cirka 20 minutter senere opplyste de at en mann ble pågrepet like i nærheten.

Det var flere vitner til knivstikkingen. På stedet var det tydelige blodspor. Politiet har oppfordret vitner som har behov for oppfølging for å håndtere inntrykk, til å ta kontakt med helsevesenet.

Publisert: Publisert: 11. juni 2020 15:56