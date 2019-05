Enighet mellom Unio og KS - lærerstreik avverget

Unio opplyser om enigheten i en pressemelding like før klokken 22 torsdag. Meklingsfristen var satt til midnatt.

– Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg, men den har vært konstruktiv. Vi har fått en avtale om utvalgsarbeid. Vi forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det gjorde at vi kunne akseptere, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, og fortsetter:

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere.

Ifølge Unio har avtalen den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.

– Jeg er glad vi klarte å unngå en streik, og har fått på plass samme avtale for alle grupper, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. KS, Unio og Akademikerne fikk torsdag kveld en løsning i meklingen for mellomoppgjøret i kommunal sektor.

- Jeg er glad for at vi nå har et oppgjør som gir et historisk løft for sykepleiere, mange lærere, barnehagelærere og andre høyskolegrupper. Det er nettopp disse gruppene både forbundene og våre medlemmer ønsket å løfte i dette oppgjøret, sier Gangsø.

Årets oppgjør gir reallønnsvekst for samtlige ansattgrupper i kommunesektoren.