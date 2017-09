Solberg vil fortsette i samme skattespor

– I prosent er det de med lavest inntekt som har fått størst skattelette under denne regjeringen. Men det vil alltid være sånn at de med høyest formue og inntekt vil ha høyest skattelette i kroner og øre. Det kan vi ikke unngå, sier Solberg til Dagbladet.

Men en rekke skatteeksperter mener statsministeren tar feil.

– Rent teknisk kan man bestemme at de uten formue eller barnefamilier skal få skattelette, for eksempel. Skatter er et utslag av politiske beslutninger, sier advokat og skatteekspert Christian Hambro til avisen.

Han får støtte av sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea og BI-økonom Espen Henriksen.

– Det er prinsipielt fullt mulig å gi størst skattelette til vanlige folk, også i kroner og øre. Det kan man gjøre ved å justere minstefradraget og øke toppskatten, for eksempel, sier Olsen.

Henriksen er også enig, men understreker at det også finnes samfunnsøkonomiske argumenter for at de med høyest inntekt, bør få kronemessig og prosentmessig størst skattelette.