Politiet vil ha kontakt med personer på overvåkningsvideo

- Vi er ikke 100 prosent sikre på at det er den savnede vi ser på videoen, men vi er interessert i å komme i kontakt med de som går foran ham. Videoen er tatt opp rundt klokken ett natt til 15. august. Om det er andre folk som vet de var i Kongens gate rundt det tidspunktet er vi også interessert i å komme i kontakt med dem, sier Arve Vagnild som er etterforskningsleder for forsvinningssaken til Adresseavisen.

Overvåkingsvideo

Tre personer på videoen

Videoen fra overvåkningskameraet i området utenfor Skatteetaten i Kongens gate (der politihuset tidligere lå) viser først en person som passerer. Dette ser ut til å være en kvinne. Deretter kommer en mann på andre siden av gaten. Bak denne personen dukker det som kan være savnede Rakavan opp.

Pål E. Solberg

- Kan være Rakavan

Piratheepan Jeyakaran, den savnedes svoger og familiens talsmann, har også sett videoen fra Kongens gate. Han opplyser at familien også er usikre på om det er Rakavan.

- Men det er noen trekk ved personen som gjør at det kan være ham, sier Jeyakaran.

Politiet anser det som rimelig sikkert at Rakavan var i området rundt klokken ett den natten og at han gikk videre utover Kongens gate og deretter sørover mot Stavne bru. Her slutter sporene. To vitner har meldt seg og tror det kan ha vært Rakavan de så i Kongens gate den natten. Det siste vitnet har sagt at han gikk hurtig og delvis løp i retning Osloveien.

- Sliter med å forstå hvorfor han var der

Hvorfor han skulle befinne seg i dette området og hva han eventuelt skulle gjøre der, er et mysterium både for politiet og familien.

- At han har hatt retning mot Kongens gate gir ingen logikk i det hele tatt for oss. Vi sliter med å forstå hvorfor, sier Jeyakaran.

Frank Lervik / Privat

Familien er heller ikke kjent med at Rakavan har noen venner eller kjente som bor i Ila- eller Stavne-området, noe som kan forklare hvorfor han gikk ruta som politiet antar er sannsynlig denne tirsdagsnatten.

Åsted Norge tirsdag

Tirsdag kveld blir forsvinningsgåten et tema i TV2-programmet Åsted Norge. Familien håper at det i etterkant vil komme tips som kan gi spor i den videre letingen. De har arrangert flere private leteaksjoner siden 21-åringen forsvant, og vurderer flere. Familien avventer imidlertid nå TV2-programmet før de mobiliserer til en ny.

- Ettersom TV2 sender programmet, håper vi at flere potensielle vitner melder seg med informasjon som kan bidra i saken. Vi har kontakt med Røde Kors som har sagt seg villig til å stille opp frivillig med sine folk, sier Piratheepan Jeyakaran.

De frivillige har søkt i områdene rundt Stavne bru. Det har også politiet og Røde Kors gjort.

Ingen funn i elva

Mandag har dykkere fra Trøndelag brann- og redningstjeneste søkt i området under Stavne bru. Dykkerne søkte i elva på strekningen 200 meter overfor Stavne bru og 400 meter nedenfor. Det var god sikt og elva var tappet ned til minimal vannstand. Først ble det gjort et overflatesøk, deretter foretatt flere dykk i de dypere delene av elva.

Rune Petter Ness

- Vi har ikke gjort noen funn og har avsluttet for dagen. Vi har gått over det området vi skulle, sier dykkerleder Rune Olsen rett før klokken 16 mandag.

Om det skal foretas flere søk i andre deler av elva er nå opp til politiet.

Politiet ønsker at de som kan ha observert noe, også i området Marienborg eller Øya til Stavne bru, tar kontakt på telefonnummeret 02800.