Koronakrangel i Bertheussen-saken

Laila Anita Bertheussen åpnet rettsdagen onsdag med et frontalangrep på aktoratet og påstander om hun skal ha vist risikovilje ved å bryte karanteneregler.

Medforsvarer Bernt Heiberg og journalist Tormod Strand under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB – Dag Kjørholt

Hennes forsvarer John Christian Elden trakk fram at en rekke medier tirsdag meldte at hans klient hadde reist inn og ut av Norge i forbindelse med flere turer til Sverige og en tur til Alicante i Spania.

– Bruddene førte til at PST varslet bydelsoverlegen og Oslo politidistrikt, sa Elden.

Han la fram en erklæring skrevet i slutten av juni fra hennes fastlege om at hun testet positivt for koronasmitte i februar/mars og har vært immun siden da.

Bertheussen hevdet at statsadvokat Frederik Ranke ikke forholder seg til fakta, men til spekulasjoner.

– Han velger et spekulativt narrativ. Men statsadvokaten tar altså feil – igjen. Jeg har vært veldig syk hele tiden. Jeg har hatt sju antibiotikakurer siste halvår, sa tiltalte.

Laila Anita Bertheussen åpnet rettsdagen onsdag med et frontalangrep på aktoratet og påstander om hun skal ha vist risikovilje ved å bryte karanteneregler. Her aktor Frederik Ranke (til venstre) og forsvarer John Christian Elden i Oslo tingrett. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Aktor tok til motmæle

Utspillet fikk Ranke til å reagere. Han forklarte at påtalemyndigheten tok opp turene hennes fordi det fra forsvarets side var blitt hevdet at enkelte av forsendelsene hadde gitt tiltalte alibi.

Han bekreftet at det forholdsvis høye antallet turer førte til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet helsemyndighetene, men sa at det ikke var riktig at de også hadde gitt Oslo politidistrikt beskjed.

– Dette er på ingen måte forfulgt videre av påtalemyndigheten, sa Ranke.

Når det gjaldt legeerklæringen om antistoffer, som ikke har inngått i dokumentutdraget og først ble lagt fram i retten onsdag, viste statsadvokaten til informasjon fra myndighetene. Der heter det at en test etter at du var syk, som kan dokumentere at du har vært syk, ikke er tilstrekkelig. Det gjelder for eksempel såkalte antistofftester

– Vi deler ikke uten videre forsvarets syn på det rettslige her, avsluttet aktor.

Laila Anita Bertheussen under rettssaken mot henne i Oslo tingrett. Tegner: Egil Nyhus / NTB

Kildevern

Forsvaret førte to journalister som vitner onsdag, Tormod Strand fra NRK og Steinar Suvatne fra Dagbladet.

Begge viste til kildevernet da de ble spurt av forsvarer Bernt Heiberg om å legge fram e-postkorrespondansen de hadde med den eller de som hevdet de sto bak truslene mot tiltalte og hennes samboer Tor Mikkel Wara. Heller ikke PST har fått dette materialet.

Retten vil torsdag drøfte om redaksjonene kan pålegges å utlevere epostene. De to journalistene ville heller ikke oppgi epostadressen som ble brukt.

Strand fikk den første eposten 29. mai i fjor. Han kontaktet PST, men de ville ikke gi noen kommentar og viste til at det var en pågående sak. NRK valgte å ikke publisere fordi de ikke klarte å finne ut hvem avsenderen eller avsenderne var.

Suvatne sa at han fikk inntrykk av at det var flere personer som sto bak epostkorrespondansen han hadde.

– Det var ingen voldsom endring i ordlyd. Epostene ble gjennomgått av språkeksperter. De sa at språket fremsto som fabrikkert. Det var kryptert epost. Det var umulig å avdekke hvem avsenderen var, sa han.

Avsenderen foreslo også et møte i Oslo 19. juni i fjor, men det lot seg ikke gjøre fordi journalisten skulle på ferie.