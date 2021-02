DNA-beviset avgjørende for gjenopptakelsen av Viggo Kristiansens sak

Viggo Kristiansen får straffesaken gjenåpnet. Et flertall mener nye sakkyndige erklæringer og rapporter svekker DNA-beviset.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har konkludert med at Viggo Kristiansen får prøvd straffesaken sin på nytt. Kommisjonsleder Siv Hallgren var del av mindretallet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger, skriver Gjenopptakelseskommisjonen.

Avgjørelsen ble avsagt under dissens 3–2. Mindretallet mener at det ikke er en rimelig mulighet for at de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset – sammen med øvrige bevis – ville endret bevisbildet slik at Kristiansen hadde blitt frifunnet.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.