Svært få fullvaksinerte smittes av koronaviruset i Norge

Bare en av 2.000 av dem som er fullvaksinerte i Norge har fått påvist koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det tilsvarer 0,05 prosent.

Kun en av 2.000 av dem som er fullvaksinerte i Norge har fått påvist koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Av 782.393 personer som fikk to doser koronavaksine med anbefalt intervall, fikk kun 382 personer påvist viruset, skriver FHI.

Av disse var det få som utviklet symptomer på covid-19-sykdom, viser data i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Nasjonalt vaksinasjon per 9. mai.

– Dette viser at koronavaksinasjon gir vaksinerte svært god beskyttelse for dem som er fullvaksinerte. Samtidig minner det oss om at vaksinasjon ikke har 100 prosent beskyttelse mot smitte eller sykdommen det vaksineres mot, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

En person er fullvaksinert mot covid-19 én til to uker etter den andre og siste vaksinedosen. De fleste vaksinerte personene som smittes av koronaviruset, får kun mildere symptomer av kortere varighet enn hos uvaksinerte.

– I de få tilfellene hvor fullvaksinerte utvikler alvorlig sykdom dersom de smittes av koronaviruset, er det viktig å gjøre nærmere undersøkelser for å forstå hva som kan ha vært årsaken, sier Bukholm.