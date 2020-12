Tom Hagen siktet for ulovlig oppbevaring av flere skytevåpen

Politiet har tatt ut ytterligere en siktelse mot drapssiktede Tom Hagen. 70-åringen er nå også siktet for å ha ulovlig oppbevart flere våpen i sitt hjem.

Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NRK skriver at Hagen skal ha fryktet at gjerningspersoner skulle komme tilbake etter at kona forsvant. Derfor hadde han en ladd hagle ved senga si, skriver kanalen.

Han er også siktet for å ha oppbevart fire pistoler.