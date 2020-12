Se pressekonferanse om koronasituasjonen

Regjeringen foreslår unntak fra karantenehotell for de som kan dokumentere leieopphold. Dette opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I dag 11:02

De som kan dokumentere at de har et leieforhold i Norge, eller som har et egnet sted de kan oppholde seg på, skal slippe karantenehotell.

Dette gjelder hvis man kan bevise at karantenereglene følges - at man har et oppholdsrom, matservering og toalett, samtidig som man kan unngå nærkontakt med andre, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag.

Fortsatt 10 dager

Dermed kan folk som ikke har fast bosted i Norge, men som vil oppholde seg i landet, slippe opphold på karantenehotell. De vil fortsatt måtte være i karantene i ti dager.

Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted.

Forslaget fra regjeringen sendes ut onsdag med 48 timers høringsfrist.

Fakta Regler for karantene og karantenehotellI * Alle tilreisende til Norge skal være i karantene i 10 døgn. Unntak gjelder bare visse områder i Norden og Europa med tilstrekkelig lav smittespredning. * De som kan dokumentere et leieforhold i Norge eller har et annet egnet oppholdssted, kan nå slippe karantenehotell. De nye reglene gjelder fra etter helgen. * Man må kunne dokumentere at karantenereglene følges. Det kreves et eget oppholdsrom, kjøkken og toalett, og man må unngå nærkontakt med andre. * Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted. Les mer

Alle reisende inn i Norge må registrere seg

Alle som vil reise inn til Norge må registrere personopplysningene sine i en smitteverndatabase regjeringen har opprettet.

Regjeringen jobber med å etablere et digitalt system for å registrere reisende inn til Norge for å bedre smittekontrollen. Systemet skal etter planen tas bruk fra 1. januar.

– Alle som ønsker å komme til Norge, må registrere blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle, også norske statsborgere, skal registrere seg i dette systemet, sa justisminister Monica Mæland under regjeringens pressekonferanse.

– Det kommer til å ha veldig stor betydning for helsesektoren når det gjelde smittevern og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og Arbeidstilsynet i jobben de har med å ettergå brudd på karantenebestemmelsene, sier justisministeren.

Høie: Ikke nødvendig med utvidede åpningstider før jul

Verken arbeidsgivere eller arbeidstakere i varehandelen mener det er nødvendig å utvide åpningstidene i butikkene av smittevernhensyn, ifølge helseministeren.

– Erfaringene fra påsken og ellers er at de har gode systemer, og de ønsker ikke å pålegge ansatte å jobbe ekstra, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Tidligere på dagen anbefalte Folkehelseinstituttet at det ble utvidede åpningstider for matbutikker og alkoholsalg før jul. Onsdag formiddag møttes partene i varehandelen, samt næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), for å diskutere problemstillingen.

– Butikkene har åpent mye mer enn vanlig før jul uansett. Det aktuelle var å holde åpent søndag 27. i tillegg, men det mener de ikke er nødvendig, sier Høie.

FHIs ukerapport: Smittespredningen er fortsatt synkende

I forrige ble det meldt om 2.500 smittetilfeller. Det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med uka før. Andelen positive blant de testede gikk også ned.

Det kommer fram i Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 49.

– Vi ser nå effekten av de forsterkede nasjonale tiltakene fra oktober/november og forsterket innsats i mange kommuner i slutten av oktober og begynnelsen av november, skriver de i rapporten.

FHI advarer imidlertid mot at situasjonen fremdeles er ustabil, med fare for ny smitteøkning, og de påpeker at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken.