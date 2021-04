Hardere fronter ventes i lønnsoppgjøret for offentlig sektor

Det ble ikke streik i frontfaget, men sykepleiere og lærere som står i frontlinjen under pandemien varsler hard kamp når offentlig sektor forhandler fra onsdag.

I 2014 gikk en rekke lærere ut i streik, blant annet ved Marienlyst skole i Drammen. Sju år senere er temperaturen mellom partene skyhøy foran offentlig sektors lønnsforhandlinger. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Det råder optimisme fra arbeidsgiversiden.

– Jeg tror dette skal bli lettere enn man frykter, fordi frontfagene har anslått en troverdig ramme. Den er mer realistisk enn i fjor, og forhandlingene blir mer oversiktlige enn i fjor, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB.

Mandag ble det imidlertid klart at den største sammenslutningen i offentlig sektor, Unio, ikke er interessert i å følge frontfagets ramme på 2,7 prosent lønnsøkning – en liten nedgang i reallønnen, ettersom det ventes at prisveksten vil ligge på 2,8 prosent.

– Den rammen holder ikke for oss i år, sa Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen mandag.

Sto i frontlinjen

Frustrasjonen blant offentlig ansatte skyldes i hovedsak to faktorer. Lærere og sykepleiere krever et solid lønnsløft etter å ha stått i frontlinjen i pandemien i over et år. Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund mener bemanningssituasjonen i helsevesenet også viser behovet for et slikt løft.

– Helsesektoren holder på å klappe sammen også i en normalsituasjon, og vi må ta noen grep for å sikre kompetanse, sier hun til Klassekampen.

Holdt frontfagsrammen

I tillegg har man lønnsoppgjøret fra 2020 friskt i minne. Offentlig ansatte var de eneste som forholdt seg til rammen på 1,7 prosent, mens privat sektor til dels endte langt over. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er imidlertid ikke positivt innstilt til offentlig sektors krav.

– Det er helt utenkelig at enkelte grupper i offentlig sektor, som lærere og sykepleiere, skal gå ut over denne. Da risikerer vi at frontfagsmodellen sprenges. Det vil være en veldig uheldig utvikling, sa hun før frontfagsmeklingen begynte fredag.

Følsvik presiserer imidlertid at LO ikke skal legge seg oppi andre forbunds forhandlinger.

Spekter kommer først

Det er Spekter, som organiserer såkalte virksomheter med offentlig tilknytning, som skal få bryne seg på lønnsforhandlinger først.

Allerede onsdag begynner samtalene mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverorganisasjonen, som blant annet teller de regionale helseforetakene, Bane Nor og Posten blant sine medlemmer. Riktignok begynner forhandlingene for Spekter helse 26. april.

Til sammen har virksomhetene som er organisert i Spekter over 220.000 ansatte. Blant disse er det mange som har tilbrakt det siste året i pandemiens frontlinje.

På rekke og rad

Bratten i Spekter vil holde seg innenfor frontfagsrammen.

– LO og NHO har i fellesskap formidlet at resultatet samlet sett har en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Nå må alle etterfølgende oppgjør følge opp denne normen. Det er avgjørende for å redde flest mulig bedrifter og arbeidsplasser, og for oppslutningen om inntektspolitikken, sa hun i en pressemelding søndag.

Deretter kommer forhandlingene på rekke og rad. 21. april er det kommunal sektor som står for tur. Da åpner lønnsforhandlingene mellom arbeidstakerne og KS, med unntak av Oslo kommune som starter to dager senere.

Forhandlingene med staten begynner 26. april. Fristen for alle tre forhandlingene utløper ved midnatt natt til 1. mai, og eventuell mekling vil skje i andre halvdel av mai.

