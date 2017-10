Faktisk.no: Nei, regjeringen foreslår ikke å kutte 45 millioner i tilskuddet til folkehøgskolene

Påstand

«Regjeringen vil kutte 45 millioner i tilskuddet til folkehøgskolene»

NRK, 17.10.2017

NRK Dagsrevyen

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det er Folkehøgskolerådet som har regnet ut summen på 45 millioner i kutt, som NRK og flere andre medier har omtalt. I forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringen imidlertid foreslått å kutte 25 millioner kroner i tilskuddet til folkehøgskolene. Dette rammer de såkalte kortkursene, hvor over halvparten av deltakerne er over 50 år. Det er ikke foreslått kutt i støtten til langkurs, som er det de fleste forbinder med å gå på folkehøgskole. Folkehøgskolerådet har i tillegg regnet med ekstra bevilgninger de mener at de burde ha fått, samt trukket inn kutt i studiestøtte fra Lånekassen. Dette kan imidlertid ikke omtales som kutt i tilskuddet til folkehøgskolene.