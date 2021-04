Hva betyr korona for skatten? Still dine spørsmål til Skattetaten

Hva betyr korona for skatten? Korona kan ha påvirket privatøkonomien og det påvirker skatten. Endring i inntekt, færre reiser til arbeidsplassen, lavere lånerenter, forskjellige utbetalere av lønn og ytselser er eksempler på forhold som kan ha noe å si. Det er viktig at du sjekker at alt stemmer, for å få riktig skatt, minner Skatteetaten om.