Jensen: – Vi bør gå bort fra frontfagsmodellen i år

Lærere og helsepersonell bør få være først køen i årets lønnsoppgjør, mener Frp-leder Siv Jensen. Uttalelsen skaper reaksjoner blant partene i arbeidslivet.

– Det er kanskje helsepersonell og lærere vi kan kalle for årets frontfagsarbeidere, sa Siv Jensen i sin tale til Frps landsstyremøte. Foto: Frp / NTB

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

Publisert: Publisert: Nå nettopp

- Det er veldig mange som har stått i fronten akkurat nå, sier NHO-leder Ole Erik Almlid. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Utfordringen min går til partene i lønnsoppgjøret, og det vil nok oppleves litt som å banne i kirken. Dette året bør vi gå bort fra frontfagsmodellen for å sikre et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere, sa Jensen i sin siste ledertale til Frps landsstyremøte.

– De har stått helt i front gjennom hele denne pandemien, vært utsatt og jobbet overtid, men bidratt til at de mest sårbare og barn og unge kan fortsette mest mulig som vanlig. Det er kanskje disse vi kan kalle for årets frontfagsarbeidere.

– Ikke bare fortjener de et lønnsløft for den innsatsen de har gjort. Men det er også viktig for å sikre at vi rekrutterer medarbeidere til disse yrkesgruppene.

– Durabelig skattepakke

Talen er Siv Jensens siste til landsstyret som leder i Fremskrittspartiet. Hun gir seg som Frp-leder ved årsmøtet i mai, og hun tar ikke gjenvalg til Stortinget til høsten.

I talen kom Jensen også med en utfordring til regjeringen, som hun ber avhjelpe det generelle lønnsoppgjøret gjennom revidert statsbudsjett.

– Det kan de gjøre gjennom en durabelig skattepakke som vil bety at folk flest opplever en forbedret kjøpekraft uten at vi svekker konkurranseevnen til næringslivet, sa hun.

LO reagerer

En av partene i lønnsoppgjøret, LO, reagerer på at Jensen blander seg inn i lønnsoppgjøret.

– Dette er et direkte inngrep i partenes forhandlinger, og det skal politikere holde seg for gode til. Det vet Siv Jensen godt, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en kommentar til NTB.

Hun er enig i at mange fortjener et lønnsløft, men advarer mot å gå inn for en kortsiktig premiering av enkelte grupper.

– Å hevde at én gruppe fortjener høyere lønn, er som å si at andre ikke fortjener det. Denne pandemien har vist verdien av innsatsen til en lang rekke yrkesgrupper, sier hun.

– Frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri forhandler først og resultatet danner en norm for resten av arbeidslivet, er viktig for arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor og har tjent oss arbeidstakere godt, legger hun til.

– Mange i front

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at han synes det er nesten uforståelig at Siv Jensen vil sette industriarbeidere og de som jobber i service til side akkurat nå.

– Først må jeg si at det er veldig mange som har stått i fronten akkurat nå. Helsearbeidere ja, men også de som har stått i kassa, på byggeplasser og mange andre. De som har tatt den største støyten, er de som har gått ut av arbeidslivet, sier han.

Han er klar på at det er viktig at det rekrutteres helsearbeidere.

– Men å si at vi skal slå ned på frontfagsmodellen, er ikke det rette. Bedriftene skal sikre at vi kan finanseiere de helsearbeiderne.

– Alle må ta sin tørn

Jensen reagerte dessuten på at NHO krevde at det skal bli en reallønnsnedgang i 2021.

– Toppledere bevilger seg stadig høyere lønninger og pensjoner. Det er tungt for mange i det norske samfunnet å svelge at vi skal gå ned i lønn med arbeidsplassene våre, sa hun.

NHO-sjefen understreker overfor NTB at det faktisk var reallønnsøkning i 2020, men peker på at de ikke kan ha høyere lønnsutgiftene enn bedriftene ute dersom arbeidsplasser skal sikres.

– Det vil bety reallønnsnedgang. Men det jeg skjønner er at alle må ta sitt, og at ledere må gå foran for å ta sitt ansvar. Alle må ta sin tørn akkurat nå, sier han.