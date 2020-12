1.500 kan bli evakuert etter skredet i Gjerdrum

1.500 personer kan bli evakuert etter skredet i Gjerdrum, sier ordfører Anders Østensen til NRK. Årsaken er at et større område anses som usikkert.

NTB

Rundt 700 personer har foreløpig blitt evakuert etter at det massive leirskredet ble utløst natt til onsdag.

Flere hus havnet i skredsonen, og politiet leter fortsatt etter 15 personer som ikke er gjort rede for.

– Flere blir evakuert. NVE definerer et større område som utrygt. Det er sendt ut SMS-varsler, og folk som bor lenger inn mot Ask sentrum vil bli evakuert. Det ligger an til at 1.500 blir evakuert, sier Østensen til kanalen.