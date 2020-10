Solberg slår tilbake mot kommentarer etter lærerdrap

Statsminister Erna Solberg (H) skriver mandag at det er rent tøv at hun ikke mener at terrordrapet på Samuel Paty også var et angrep på ytringsfriheten.

– I en kommentar på Twitter skrev jeg at vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet og opplysning. Det har av flere blitt tolket som at jeg ikke mener at dette også var et angrep på ytringsfriheten. Det er bare tøv, skriver hun på sin blogg om drapet på historielæreren i en forstad til Paris fredag.

Solberg sier hun forsvarer ytringsfriheten når som helst, hvor som helst og overfor hvem som helst – også når ytringene oppleves som krenkende mot en religion eller annet.

– Tankefrihet på den ene siden, og ytringsfrihet og opplysning på den andre, henger uløselig sammen. Ingen tankefrihet, ingen ytrings- og opplysningsfrihet. Derfor var dette angrepet også et angrep på ytringsfriheten, skriver statsministeren.

Twitter-meldingen fikk blant annet Frp-leder Siv Jensen til å sende et skriftlig spørsmål stilt til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), skriver Dagen.

– Når mente regjeringen det var greit å erstatte den grunnlovsfestede ytringsfriheten med tankefrihet, og hva mener regjeringen med dette? spør Jensen.

