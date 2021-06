Her blir Viggo Kristiansen hentet i fengselet

Ved 22.55-tiden tirsdag kveld ble Viggo Kristiansen hentet av sin far i Ila fengsel.

Her sitter Viggo Kristiansen i passasjersetet på farens bil på vei ut av fengselet. Foto: Espen Sand

BÆRUM: Klokka 22.50 kjørte Svein Kristiansen inn i Ila fengsel og hentet sønnen Viggo Kristiansen og tre søppelsekker.

Like etterpå kjørte han ut av portene, mens et samlet norsk pressekorps løp ved siden av og filmet og fotograferte.

Derfra kjører de videre mot Kristiansand, og familiens hjem på Eg.

Her kjører Svein Kristiansen ut av fengselet med Viggo Kristiansen i passasjersetet. Foto: Espen Sand

Her er Svein Kristiansen inne i Ila fengsel og henter sønnen. Foto: NTB

– Med fatning

– Han tar det med fatning, sa Kristiansens advokat Bjørn André Gulstad etter å ha snakket med sin klient like etter at det ble klart at han kunne bli løslatt i kveld.

På spørsmål fra pressen om Viggo Kristiansen føler seg klar til å møte samfunnet, svarer hans advokat slik:

– Ja. Mer ja enn nei. Men det er en utfordring i det. Han er mer klar til møte å møte samfunnet enn han er til å sitte lengre i fengsel, sa Gulstad.

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) den 19. mai 2000.

Jentene ble voldtatt, knivstukket og drept i Baneheia, et turområde like utenfor Kristiansand. Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. Etter mange forsøk fikk han i februar i år straffesaken sin gjenåpnet.

Han begjærte seg løslatt i mars, men både påtalemyndigheten og lagmannsretten har motsatt seg løslatelse frem til nå.

Mandag ble det klart at også påtalemyndigheten gikk inn for en løslatelse. De mener at han ikke lenger utgjør en slik fare for samfunnet at det trenger å vernes fra ham.

Tirsdag kom kjennelsen til Høyesterett, som gjør Kristiansen til en fri mann.

Viggo Kristiansens advokat Bjørn André Gulstad på vei ut fra Ila fengsel og forvaringsanstalt etter å ha snakket med sin klient tirsdag etter middag. Foto: Stein Bjørge

Slik var første møte etter beskjeden

– Et minnerikt møte. Et sterkt møte.

Slik beskrev Gulstad hvordan samtalen forløp etter Kristiansen nettopp hadde fått vite at han skulle slippe fri.

– Det var en oppsummering av tiden på Ila, det var tanker om egen situasjon og fremtid, utfordringer, tanker om risiko, tanker om andres oppfatning av hans rolle i denne saken. Det var mye refleksjon, sa Gulstad.

Kristiansen fikk vite om kjennelsen til Høyesterett via media.

– Jeg oppfattet at han hadde et smil om munnen i den forstand at han var glad for endelig å få et svar fra Høyesterett, sa advokaten.

Viggo Kristiansens advokat Bjørn André Gulstad utenfor Ila fengsel og forvaringsanstalt etter å ha snakket med sin klient tirsdag. Foto: Stein Bjørge

– Han har det så godt som han kan ha det etter 21 år. Nå er det en gjenopprettingsprosess. Ta hverdagen tilbake. Komme hjem til familien.

Han la ikke skjul på at hans klient er bekymret over hva som venter når han kommer ut.

– Etter 21 år i fengsel er det meste skummelt, sa Gulstad.

– Han tenker at han har et ansvar på den måten at han er klar over at det finnes mennesker der ute som har sin oppfatning om ham.

Viggo Kristiansen løslates. Foto: Hallgeir Oftedal

