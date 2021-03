Nå er det bevist: «Likes» gir oss blod på tann

Når vi får mange likes på sosiale medier, engasjerer det oss til å publisere mer. Det viser en ny studie fra Universitetet i Amsterdam, melder forskning.no.

Får vi flere likes vil vi publisere mer, viser ny forskning.

Forskningen behandler likes som en form for belønning. Når folk blir «belønnet» med likes, gir det lyst til å fortsette med å publisere.

Vi handler på instinkt

Forskningen viser at vi på samme måte som dyr handler etter belønning. Gjør du X, får du Y. På samme måte fungerer det med likes. Hvis vi får mange likes, vil vi publisere mer.

Dette fungerer på samme måte som når vi trener en hund for eksempel. Hunden utfører noe som den blir belønnet for. Da vil den være oppfordret til å gjøre det igjen, skriver forskningsnettsiden.

«Skinner’s Box»

Ifølge forskerne fungerer sosiale medier som en «Skinner’s box» for mennesker.

«Skinner’s Box» er et en kasse hvor en rotte eller et annet dyr belønnes for en handling. Etter hvert vil rotten forstå at noen handlinger har positive konsekvenser, mens andre har negative.

Eksperimentet

Forskningen baserer resultatene på en undersøkelse av over en million innlegg på Instagram, og andre plattformer for bildedeling.

I tillegg deltok 176 folk i et eksperiment, hvor forskerne kunne styre likes på en plattform, slik at de så atferdsendringene når en bruker fikk flere eller færre likes.

