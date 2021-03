Sjødin ønsker å utvide Viggo Kristiansens forsvarerteam med Meling og Gulstad

Advokat Arvid Sjødin ber om at Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad blir med som forsvarere for Viggo Kristiansen.

Advokat Arvid Sjødin ber om at Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad blir med som forsvarere for Viggo Kristiansen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det kommer fram i et brev Sjødin har sent til Borgarting lagmannsrett.

I brevet skriver Sjødin at saken er så omfattende at han mener det er nødvendig med flere forsvarere.

«Straffesakens dokumenter er på over 10.000 sider, i tillegg kommer dokumenter som ikke er en del av straffesakens dokumenter. Bevistemaene i saken er vidt omgripende, skriver Sjødin.

«Det er et omfattende arbeid fra forsvarers side, i tillegg er mange av dokumentene og hendelsesforløpet og vitnene fra 20 år tilbake i tiden, noe som stiller krav til tolkninger», skriver Sjødin.

Kjenner hverandre godt

Nå ber han om at Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad blir med som forsvarere for Viggo Kristiansen i en eventuell ny runde i retten i Baneheia-saken. De tre kjenner hverandre godt fra før.

«Vi er kjente, arbeider i samme kontorfellesskap, arbeider for det meste med straffesaker og har gjort det i en årrekke. Vi er vant med å arbeide sammen, kjenner fordeling av arbeide og er vant med å arbeide selvstendig med arbeidsoppgaver tildelt. I nåværende sak er dette så omfattende at det er nødvendig med flere forsvarere», skriver Sjødin.

Dømt til 21 års forvaring

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker godkjente nylig hans søknad om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering.

Tirsdag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett overtar for Agder lagmannsrett når gjenåpningssaken for Baneheia-dømte Kristiansen skal vurderes på nytt.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.