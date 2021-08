FHI ikke bekymret for vaksine­nølere

Vaksine-etternølere kan gi problemer for kommunenes organisering, men vil trolig ikke påvirke når vi får flokkbeskyttelse i Norge, mener helsemyndighetene.

Norske kommuner er snart ferdig med å tilby folk første vaksinedose. Her fra Bærum kommunes vaksinesenter på Rud. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

En rekke kommuner har varslet at de snart vil slutte å prioritere folk som ennå ikke har fått første dose i vaksinekøen. I stedet går de i gang med dose to, slik at etternølerne havner bakerst i køen og først vil bli prioritert etter at de andre er fullvaksinerte.

Dersom gruppen med etternølere hadde vært stor, ville det ha påvirket når vi får flokkbeskyttelse i det norske samfunnet, slik vi ser i andre land.

I Norge anslår Folkehelseinstituttet at det kun blir en gruppe på rundt 10 prosent som av ulike grunner ikke er vaksinert. Onsdag var det fortsatt flere hundre tusen voksne nordmenn som ikke har tatt første dose, opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ikke veldig bekymret

– Noen vil ikke, noen har ikke fått tilbud ennå, noen vil vente, noen er på ferie. Vi får se etter hvert hvor mange som gjenstår. Vi er ikke så veldig bekymret for dette, sier Aavitsland til NTB.

– All vaksinering bidrar til immunitet i befolkningen, men enda viktigere til beskyttelse av den enkelte vaksinerte. Oppslutningen ser ut til å bli svært høy i alle aldersgrupper, og det blir kanskje bare rundt 10 prosent som av ulike grunner ikke vaksinerer seg, sier Aavitsland.

Han opplyser at kommunene har fått beskjed om å gjøre ferdig dose en denne og neste uke, og så gå videre til dose to. FHI oppfordrer kommunene til å vise smidighet overfor etternølerne.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad på en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Alle skal med

– Da blir det fullt trykk på dose to, men vi regner med at kommunene også vil ha plass til etternølerne for første dose. Alle som ønsker vaksinasjon, skal få det, også om de har takket nei tidligere, slår Aavitsland fast.

I land som USA og Storbritannia har myndighetene vært nødt til å lokke med ting som gratis pizza for å få folk til å ta første dose. Det blir trolig ikke et behov for lignende tiltak i Norge.

Denne uka rundet vi to tredeler av den voksne befolkningen som nå har fått første vaksinedose.

– Vi regner med at alle voksne vil ha fått tilbud om andre dose i siste halvdel av september, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

– Kan bli krevende

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at det er viktig at alle tar vaksinen når de får tilbud om det.

– Det er en krevende situasjon hvis det blir flere etternølere nå, men FHI og kommunene koordinerer dette godt. Med det antall doser som er på vei den neste måneden, bør det være nok til alle, sier Nakstad til NTB.

– Problemet er at etternølere krever mye omorganisering for kommunene. Derfor anbefaler vi alle å ta vaksinen når de får tilbud om det, sier han.