Bompengepartiet får delta i NRKs valgsendinger

Det mye omtalte bompengepartiet vil i høst delta i flere av NRKs valgsendinger for første gang, skriver Kommunal Rapport.

NRK gjør i år et unntak for partiet fordi de ligger an til å komme inn i flere kommunestyrer, opplyser programdirektør Kyrre Nakkim.

– Bompengepartiet ligger an til å bli representert i flere store kommuner, og bompenger er blitt en viktig valgkampsak. Derfor vil Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) få en rolle i NRKs valgsendinger, selv om de stiller liste i relativt få kommuner og ikke reelt er et nasjonalt parti, sier Nakkim.

Programdirektøren opplyser at en representant fra FNB vil delta både i en partilederutspørring, i én av de store TV-debattene med bompenger som tema, samt i en partilederdebatt.

– Men de vil ikke få delta fullt ut på linje med stortingspartiene, sier Nakkim.

FNBs partileder Frode Myrhol sitter i bystyret i Stavanger og har takket ja til å delta i partilederutspørringen. Til Kommunal Rapport sier han at han ikke har hørt om de to andre debattene, men at det vil være naturlig at han som partileder også stiller der.

– Det er positivt hvis NRK inkluderer oss i sine sendinger. Det viser at de tar velgerne på alvor. Men jeg tar forbehold om at jeg ikke har fått dette bekreftet, sier Myrhol.