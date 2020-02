Rekordsalg av alkoholfritt øl

I løpet av fjoråret ble det solgt 10,6 millioner liter alkoholfritt øl i Norge. Det er ny rekord.

En økende oppmerksomhet rundt kropp og helse, som gjør at flere enn tidligere er mer bevisste på alkoholinntaket, er grunnen til rekordsalget, tror Henrik Lund, som er markedssjef for øl uten alkohol i Ringnes. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

NTB

Tallet gjelder hele drikkevarebransjen, og Henrik Lund, som er markedssjef for øl uten alkohol i Ringnes, mener at det stadig økende salget av alkoholfritt øl skyldes i stor grad bredere utvalg og et kraftig kvalitetsløft på produktene de siste årene.

– Den gode smaksopplevelsen og den høye kvaliteten på brygget gjør at alkoholfritt øl ikke lenger blir sett på som en erstatning for øl med alkohol, sier han til NTB.

Ikke bare var det et rekordår for alkoholfritt øl i fjor, men 2020 har hatt en rekordhvit start på året. Bare i løpet av de tre første ukene av januar økte salget av alkoholfritt øl med så mye som 10 prosent sammenlignet med 2019.

En økende oppmerksomhet rundt kropp og helse, som gjør at flere enn tidligere er mer bevisst på alkoholinntaket, er med på å løfte kategorien, forklarer Lund.

– Det tror vi primært skyldes et sterkere fokus på sunnhet og helse i januar. Det skyldes ikke bare et ønske om å redusere alkoholinntaket etter jule- og nyttårsfeiring, men også det faktum at øl uten alkohol inneholder langt færre kalorier enn sukkerholdig brus eller øl med alkohol, sier Lund.