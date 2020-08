Faktisk.no: Illustrasjon av smitterisiko inneholder udokumenterte tall

Mange har delt et bilde som skal vise risikoen for å bli smittet av korona i ulike situasjoner. Rekkefølgen fra størst til minst risiko er riktig, men prosenttallene er det ingen dekning for, ifølge Folkehelseinstituttet.

