Fikk ikke melding om smitte fra Hurtigruten

Passasjer Ståle Årdal og konen Cristine fikk ikke beskjed fra Hurtigruten om smitten om bord på MS «Roald Amundsen».

Ekteparet Ståle og Cristine Årdal har innstilt seg på å bli i karantene i Tromsø i ti dager. Foto: privat

Ekteparet fikk vite om smitten på skipet de hadde vært med til Svalbard via mediene.

– Vi har fått høre at dette skyldes en systemsvikt, sier Årdal.

Han forteller at Hurtigruten hadde en utsendelse på e-post og SMS til alle passasjerer, og trodde de hadde fått ut informasjon, uten at meldingen kom frem.

Fikk ikke fly

De to var blant passasjerene som ble stoppet på flyplassen i Tromsø med beskjed om at de ikke fikk reise hjem fredag.

Etter et kaldt og ubehagelig opphold i vinden utenfor flyplassen har det nå ordnet seg.

– Hurtigruten har skaffet oss en fin leilighet, og mat. Men vi må nok innstille oss på å bli her i ti dager, sier Årdal. Han kommer fra Jølster i Sunnfjord, men bor og arbeider i Oslo.

Mandag skulle han vært tilbake på jobb, men er nå usikker på hvordan han skal løse det.

Godt inntrykk av smittevernet

Årdal forteller om en fin tur med MS «Roald Amundsen». Han sier også at smittevernet om bord virket som det var veldig bra.

– Det var gode rutiner, og virket helt strøken og godt gjennomført, sier han.

Han forteller at det blant annet var apparat som testet temperaturen på passasjerene hver gang de gikk til spisesalen.

– Problemet er vel at folk godt kan være smittet uten å få feber, sier han.

Ekteparet kjenner seg friske, og vet ennå ikke om og når de kan få en test for koronasmitte.

Jobber på spreng

Hurtigruten-direktør Daniel Skjeldam sier rederiet nå jobber på spreng med å få passasjerene hjem.

– Vi håper det kan la seg gjøre i løpet av dagen eller morgendagen, sier Skjeldam til NTB.

Direktøren vil ikke si noe om de koronafaste Hurtigrute-gjestene nå vil få kompensasjon, men forsikrer om at selskapet vil dekke kostnader ved hjemtransport.

Ble varslet

Onsdag ble Hurtigruten varslet om at en passasjer på den forrige seilasen hadde testet positivt for covid-19. Men etter å ha testet følget til vedkommende, samt rådført seg med egen lege om bord, vurderte ledelsen at det ikke var nødvendig å varsle de andre passasjerene.

– Det er lett å se tilbake og si at basert på det vi vet i dag, så ville vi ha håndtert den situasjonen annerledes, sier Hurtigruten-direktøren.

Skjeldam understreker samtidig at rederiet har fulgt alle internasjonale og nasjonale regler. Han frykter ikke at Hurtigruten kan bli anmeldt for brudd på smittevernloven.

– Som selskap har vi innført mange flere retningslinjer enn vi er pålagt å gjøre, sier konsernsjefen.

Kritisk til håndtering

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er derimot kritisk til hvordan Hurtigruten har håndtert smittesituasjonen på skipet. Tallet på smittede er kjempehøyt, sier han til Nordlys.

Wilhelmsen mener passasjerer skulle blitt informert og satt i karantene før skipet la til kai.

– En evaluering av hele denne situasjonen vil vise at det var ting som kunne vært gjort bedre, sier Wilhelmsen.

Ordføreren frykter også et større smitteutbrudd etter at potensielt smittede passasjerer var rundt i byen før de ble klar over situasjonen.

– Vi må være forberedt på at det kan skje, sier Wilhelmsen.