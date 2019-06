Tvangsbruk mot innsatt opp i retten i Norge for første gang

Kvinnen ble satt på glattcelle og lagt i belteseng fordi hun hadde skadet seg, og fengselsbetjentene var redd hun skulle ta livet sitt, skriver Bergens Tidende.

– Vi mener kvinnen er utsatt for ulovlig isolasjon og tvangsbruk en rekke ganger. Dokumentene viser også at hun har vært sterkt preget av isolasjonen i etterkant, sier advokat Bendik Falch-Koslung, som er leder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe.

Den nå 31 år gamle kvinnen sonet i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i Oslo mellom 2013 og 2015. Sju ganger ble hun satt på glattcelle fordi hun var ustabil eller skadet seg. Hun fortsatte å skade seg selv inne på glattcellen.

– Hun ble påviselig sykere av å bli holdt i isolasjon, forteller Falch-Koslung til Advokatbladet , som først omtalte saken.

Han mener det kvinnen ble utsatt for krenker Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, som handler om forbud mot tortur, samt artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

– Vi krever at staten blir dømt for dette. Vi vil også kreve en oppreisning på vegne av kvinnen, sier Falch-Koslung.

Sivilombudsmannen leverte en særskilt melding til Stortinget tirsdag. Den slår alarm om ulovlig bruk av isolasjon og manglende tilsyn med fengslene. Sivilombudsmannen kalte situasjonen «svært alvorlig».