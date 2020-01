To NTNU-forskere siktet av PST

To forskere ved NTNU er siktet av PST. Det er mistanke om at forskerne kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

To forskere ved NTNU er siktet av PST. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

De to siktede er suspendert fra sine tjenesteforhold, skriver Universitetsavisa , som omtalte saken først.

Det var instituttledelsen som først slo alarm da de oppdaget et datainnbrudd i april i fjor.

– PST fikk våren 2019 opplysninger fra NTNU knyttet til at det kunne ha foregått ureglementær forskning som kunne være i strid med eksportkontrollovgivningen. På bakgrunn av de opplysningene vi fikk fra NTNU, så iverksatte PST i fjor høst etterforskning av saken, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Gjesteforskere fra Iran

– Forskningen er knyttet til et mindre miljø blant annet av tilreisende gjesteforskere fra Iran. Et sentralt spørsmål for oss er å finne ut om den forskningen kan være av betydning for fremstilling av masseødeleggelsesvåpen, sier Hugubakken.

De to forskerne er siktet for å ha medvirket til datainnbruddet ved å ha gitt noen uberettiget tilgang til et datasystem. Samtidig som innbruddet skjedde, hadde de to NTNU-forskerne invitert en gruppe gjesteforskere fra Iran på besøk. Disse gjesteforskerne oppholdt seg ved NTNU i den perioden hvor datainnbruddene skal ha skjedd.

– Det er foretatt avhør i saken og innhentet tekniske bevis. Etterforskningen er i en tidlig fase og antas å bli tidkrevende, sier Hugubakken til Universitetsavisa.

Ønsker ikke å uttale seg

Fagforeningen Teknas leder ved NTNU, Bjørn Skallerud, sier til Universitetsavisa at han representerer de to siktede forskerne overfor arbeidsgiveren. Han sier også at de to er kjent med at avisa skriver om saken, men de ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å uttale seg.

Tekna yter juridisk bistand i saken fra sentralt hold.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 19:52

Mest lest akkurat nå