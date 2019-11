Rapporten viser også at årsaken til motorstansen var at tankene med smøringsolje ble holdt på et for lavt nivå. Da skipet ble utsatt for mye bevegelse i de høye bølgene 23. mars i år fikk ikke dieselgeneratorene sugd nok olje inn, noe som gjorde at motorene stanset.

Motorstansen utløste en stor redningsoperasjon, og i løpet av kvelden og natt til 24. mars ble 470 personer evakuert med helikopter.