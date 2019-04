NHO Luftfart: - Må bli en snarlig løsning

– Det jeg kan si er at det må bli en snarlig løsning på streiken. Selskapet blør og taper enorme beløp, mange tusen passasjerer står på bakken hver dag og næringslivet får et dårligere tilbud. Mange små og store drømmer blir knust, enten det er folk som skal på fotballkamper i England eller andre ting. Streiken har store samfunnsmessige konsekvenser og må løses innen kort tid, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til Aftenbladet.

– Hva vil kort tid si i denne sammenhengen?

– Streiken må løses i løpet av få dager, sier Lothe.

Han vil ikke kommentere om det pågår forhandlinger eller mekling akkurat nå.

– Det er mange måter å ha kontakt på, så jeg ønsker ikke å kommentere det, sier Lothe.

Onsdag er den femte dagen med hundrevis av innstilte avganger etter at pilotene i SAS gikk ut i streik lørdag.

– Jeg er dypt bekymret over at pilotforeningenes streik ikke er løst, men fortsetter å ramme våre kunder. Konsekvensene er alvorlige for alle reisende, for samfunnet og for alle våre medarbeidere som jobber døgnet rundt for å hjelpe kundene, sier SAS-direktør Rickard Gustafson.

Han sier kravene pilotene stiller ville betydd en kostnadseksplosjon for SAS som ville truet selskapets langsiktige konkurransekraft.

Flyselskapet Norwegian har satt opp flere ekstra flygninger både onsdag, torsdag og fredag.

– På grunn av stor pågang og mange henvendelser fra passasjerer setter Norwegian nå opp ekstra innenriksflygninger i Norge samt noen flyvninger mellom Oslo og København onsdag, torsdag og fredag, skriver flyselskapet i en pressemelding.