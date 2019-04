NHO Luftfart: - Må bli en snarlig løsning på streiken

– Det jeg kan si er at det må bli en snarlig løsning på streiken. Selskapet blør og taper enorme beløp, mange tusen passasjerer står på bakken hver dag og næringslivet får et dårligere tilbud. Mange små og store drømmer blir knust, enten det er folk som skal på fotballkamper i England eller andre ting. Streiken har store samfunnsmessige konsekvenser og må løses innen kort tid, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til Aftenbladet.

– Hva vil kort tid si i denne sammenhengen?

– Streiken må løses i løpet av få dager, sier Lothe.

Han vil ikke kommentere om det pågår forhandlinger eller mekling akkurat nå.

– Det er mange måter å ha kontakt på, så jeg ønsker ikke å kommentere det, sier Lothe.

Onsdag er den femte dagen med hundrevis av innstilte avganger etter at pilotene i SAS gikk ut i streik lørdag.

– Jeg er dypt bekymret over at pilotforeningenes streik ikke er løst, men fortsetter å ramme våre kunder. Konsekvensene er alvorlige for alle reisende, for samfunnet og for alle våre medarbeidere som jobber døgnet rundt for å hjelpe kundene, sier SAS-direktør Rickard Gustafson.

Han sier kravene pilotene stiller ville betydd en kostnadseksplosjon for SAS som ville truet selskapets langsiktige konkurransekraft.

- Vi håper å gjenoppta forhandlingene så snart som mulig, og selskapet vet hva som skal til, sier Christian Laulund, som er leder av norske SAS-flygeres forening til Aftenbladet.

Han bekrefter at det ikke pågår noen forhandlinger akkurat nå tidlig tirsdag ettermiddag.

- Jeg har et håp om at ledelsen tar ansvar, sier Laulund. Han sier at pilotene tok store lønns- og pensjonskutt i 2012, og mener at tariffavtalen til pilotene ble revet i stykker i 2015.

Nå er det snakk om to nye avtaler om rollefordeling (hvem som skal fly hva til/fra og innen Skandinavia) og karrierevei for piloter som han mener at ledelsen vil fjerne.

- Vi kan ikke forholde oss til at selskapet fjerner gamle avtaler og dikterer ny hver gang vi skal forhandle, sier Laulund.

- Hva synes du om konsekvensene for passasjerer?

- Det er veldig leit at vi ikke har klart å komme til en avtale. Vi snudde hver stein før vi kom til mekling og kom med flere forslag, men har fortsatt ikke fått svar på de store spørsmålene vi ønsket svar på, sier Laulund - som beklager at konflikten går utover en uskyldig tredjepart.

Flyselskapet Norwegian har satt opp flere ekstra flygninger både onsdag, torsdag og fredag.

– På grunn av stor pågang og mange henvendelser fra passasjerer setter Norwegian nå opp ekstra innenriksflygninger i Norge samt noen flyvninger mellom Oslo og København onsdag, torsdag og fredag, skriver flyselskapet i en pressemelding.