Avduket minnesmerke på Turøy tre år etter ulykken

Tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland 29. april 2016.

Mange av de pårørende møtte opp på ulykkesstedet klokka 15 mandag for å minnes de avdøde og avduke minnesmerket etter dem.

Anny Britt Telle, som mistet ektemannen Lyder Martin i ulykken, sier til Bergensavisen at det blir godt å få et sted å dra for å minnes ektefellen.

– Jeg er veldig glad for at de setter opp et minnesmerke. Det blir godt å reise ut hit og sitte en gang iblant, sier hun.

Lokal kunstner

Minnesmerket består av en stor granittstein fra Øygarden. Verket er utformet av kunstneren Arne Mæland fra Os og har en minneplakett samt navnene på de omkomne på steinen.

I tillegg er det satt opp et lite hus med 13 vinduer i gull, et for hver av de omkomne.

Minnesmerket er plassert slik at de som ønsker å besøke stedet har utsikt mot stedet der selve ulykken skjedde.

– Tanken var at vi ville ha ei enkel, men verdig markering, sier ordfører Børge Haugetun i Øygarden kommune til NRK.

Løs rotor

Helikopteret styrtet på vei fra Gullfaks B-plattformen til helikopterbasen på Flesland 29. april 2016. Alle om bord omkom i ulykken.

Havarikommisjonen konkluderte allerede i 2017 med at helikopterstyrten skyldtes et tretthetsbrudd i et tannhjul i hovedgirkassen. Dette førte til at rotoren løsnet. Det kom ingen varsler på forhånd.

Etter ulykken besluttet Luftfartstilsynet at flere helikoptre av ulykkestypen Super Puma skulle settes på bakken.

I juli 2018 kom Havarikommisjonen med sin endelige rapport for ulykken. Her ble det rettet sterk kritikk både mot helikopterprodusenten Airbus og Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA).

Politiet ventet på rapporten fra Havarikommisjonen, før de selv trakk noen endelig konklusjon om ulykken. Etter etterforskningens slutt konkluderte statsadvokaten med å henlegge saken.