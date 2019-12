Faktisk.no: NRK endret veggissak basert på en feil som ikke var feil

NRK endret i egen sak, men ble litt for ivrige. De påsto at et utvalg ikke var representativt, selv om det var det.

I dag kunne NRK fortelle at unge kvinner vil ha vegetarmat i jula. Artikkelen var basert på tall fra en undersøkelse fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Det er en bransjeorganisasjon som jobber for at vi skal spise og kjøpe mer frukt og grønnsaker i Norge.

I artikkelen stod det at «over halvparten av kvinner mellom 18 og 25 år vil ha vegetarmat ein av de tre juledagane».

Timer senere endret NRK i sin egen sak. Tittelen ble endret fra «Unge kvinner vil ha vegetarmat i jula» til «Første jul utan kjøtt, sjølv om pappa ikkje liker det». I presiseringen øverst i den nye versjonen av saken skriver NRK følgende:

– I ein tidlegare versjon av denne saka, skreiv NRK at over halvparten av kvinner mellom 18 og 25 år vil ha vegetarmat ein av de tre juledagane. Den opplysninga var ikkje basert på eit representativt utval, og er derfor tatt ut av saka.

Men stemmer det at disse opplysningene ikke var basert på et representativt utvalg?