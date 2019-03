Faktisk.no: Jo, det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at mennesket påvirker klimaet

66 prosent av verdens klimaforskere, konkluderer ikke med at mennesker kan påvirke klimaet

Påstand

«Det store flertallet av verdens klimaforskere, 66%, (...) konkluderer [ikke] om mennesket kan påvirke klimaet.»

Helge Lurås, Resett, Kjell Erik Eilertsen, 22.03.2019

Resett

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at klimaendringene er menneskeskapte. Resett viser til forskere, men rapporten de omtaler har sett på forskningsartikler. At 66 prosent av artiklene som er kartlagt i en studie ikke svarer på dette spørsmålet, betyr ikke at forskerne bak disse ikke vil ta stilling til om klimaendringene er menneskeskapte.