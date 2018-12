Diskrimineringsombudet sier håndhilsevedtak ikke er generelt

Det var diskrimineringsnemnda som behandlet saken, og kom fram til at læreren ikke ble diskriminert da han ikke fikk fornyet vikariatet sitt på bakgrunn av håndhilsingen, eller fraværet av den.

– Avgjørelsen retter seg mot Oslo-skolen, en vikarlærer og spørsmålet om forlengelse av et midlertidig arbeidsforhold. Avgjørelsen gjelder ikke norsk arbeidsliv generelt. Flertallet uttaler også at resultatet kan bli et annet dersom den som ikke vil håndhilse var i et ansettelsesforhold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Aftenposten.

Den muslimske læreren har forklart sin holdning med at han ikke ville utsette seg for fristelser og at han følger profetens ord. Mannen klaget Ekeberg skole i Oslo inn for nemnda.