Ingen dom mot Betew før 2018

Fredag ble den tre måneder lange rettssaken mot Nokas-raneren og de tolv andre avsluttet i Oslo tingrett. Det vil gå lang tid før dommen kommer.

– Dommeren satte ingen dato for når en dom vil foreligge. Det blir i 2018, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB.

For begge de to hovedtiltalte, Metkel Betew og tidligere Bandidos-president Lars Harnæs, har påtalemyndigheten lagt ned påstander om forvaring. For Betew, som ble løslatt fra forvaringsstraffen på 16 år han fikk etter Nokas-ranet i 2014, mener Evanger en ny forvaringsstraff på inntil 20 år er eneste riktige reaksjon. For Lars Harnes la aktor ned en påstand på forvaring i 14 år. Minstetiden for Betew mener aktor bør settes til 14 år og for Harnes til ni år.

– Under forutsetning for at de dømmes etter tiltalen, så er påstanden innafor hva som er en rimelig reaksjon, sier Evanger.

– Provokasjon

Straffesaken mot de til sammen 13 mennene har blitt kraftig kritisert av forsvarerne. Flere har tatt til orde for at politiet har vært for ivrige etter å ta Betew for nye lovbrudd og derfor har gått altfor langt i å provosere fram ulovlige handlinger som ellers ikke ville skjedd.

– Hvis dette aksepteres, hva blir det neste? Jeg kjenner ikke noen saker som er i nærheten av dette. Her har politiet blitt for ivrige, og det er behov for en korreksjon, sa Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson i sin prosedyre skrev NRK.

Tre danske politimenn som infiltrerte miljøet rundt Betew, har vitnet anonymt under den lange rettssaken.

Skulle skremme

Tiltalen mot de 13 omfatter 14 punkter inkludert drapsforsøk på Imran Saber, narkotikainnførsel, våpenanskaffelser og planer om ran av et verditransportfly på Gardermoen. For de øvrige elleve tiltalte ba aktor om fengsel i mer enn ti år for tre av dem. For de sju siste la Evanger ned påstander om fengselsstraffer fra to år og seks måneder og opp til åtte års fengsel, skrev NRK.

Imran Saber er kjent som «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister».

Lars Harnes ble tatt i juli 2016 da han bevæpnet og pakket inn i plast for å skjule DNA-spor, kom kjørende på en stjålet scooter inn i garasjeanlegget der Imran Saber hadde tilhold. I retten svarte Harnes at han bare skulle skremme Saber på vegne av en venn og at han aldri selv hadde møtt ham.